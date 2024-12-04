Жители трех районов Уфы временно останутся без воды

Так, для проведения ремонтных работ в Советском районе сегодня с 10.30 до 18.30, не будет холодной воды на ул. Бакалинская, 19, 21, 21/1, 23, 25, 33, 33/1, 33/2; ул. Айская, 20, 22, 22/1, 16, 18, 18/1; ул. Караидельская, 54/1, 60, 62.
В Орджоникидзевском районе Уфы 5 декабря, с 10 часов до 18 часов холодную воду отключат на ул. Ш. Руставели, 5; пр. Октября, 166/1, 170/1; ул. Ладыгина, 7, 11, 13/1, 15; ул. Российская, 20.
В Советском районе Уфы с 10.30 часов 5 декабря до 8.30 часов 6 декабря холодной и горячей воды не будет на ул. Антонова, 2, 4; ул. Белякова, 17; ул. Ленина, 83, 83/1, 87, 97, 128, 130, 144, 148, 150, 152, 154; бульвар Ибрагимова, 19, 21, 23, 23/1, 25, 35, 35/1, 37, 37/2, 37/3; ул. Цюрупы, 149, 149/1, 151, 151/1.
В Кировском районе с 10 часов 5 декабря до 9 часов 6 декабря отключат холодную воду на ул. Посадская, 9, 9/1, 9а, 18, 20, 22 В, 22, 16; ул. Коммунистическая, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155а, 157, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 160, 162, 164, 166, 170, 170/1, 172.