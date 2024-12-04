Жители трех районов Уфы временно останутся без воды

Так, для проведения ремонтных работ в Советском районе сегодня с 10.30 до 18.30, не будет холодной воды на ул. Бакалинская, 19, 21, 21/1, 23, 25, 33, 33/1, 33/2; ул. Айская, 20, 22, 22/1, 16, 18, 18/1; ул. Караидельская, 54/1, 60, 62.