Карантин снят: угроза высокопатогенного гриппа птиц преодолена

Ранее введенные в Уссурийском городском округе карантинные ограничения касались фермерского хозяйства, расположенного в селе Кроуновка. Однако, несмотря на отмену карантина в самом хозяйстве, в зоне, где были обнаружены случаи заболевания, сохраняются ограничительные меры для предотвращения распространения инфекции. Эти меры будут действовать в рамках комплексного плана по ликвидации эпизоотического очага и предотвращению дальнейших вспышек.