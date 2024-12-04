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Карантин снят: угроза высокопатогенного гриппа птиц преодолена

Распоряжением губернатора Приморского края Олега Кожемяко отменены карантинные меры, введенные в связи с выявлением вспышки высокопатогенного гриппа птиц в селе Кроуновка Уссурийского городского округа, сообщает ИА DEITA.RU. Текст распоряжения опубликовали на правовом портале.

Источник: ДЕЙТА

Ранее введенные в Уссурийском городском округе карантинные ограничения касались фермерского хозяйства, расположенного в селе Кроуновка. Однако, несмотря на отмену карантина в самом хозяйстве, в зоне, где были обнаружены случаи заболевания, сохраняются ограничительные меры для предотвращения распространения инфекции. Эти меры будут действовать в рамках комплексного плана по ликвидации эпизоотического очага и предотвращению дальнейших вспышек.

Напомним, что практически две недели назад был снят карантин на территории Приморского краевого отделения военно-охотничьего общества, расположенного в охотничьем хозяйстве Уссурийского гарнизона Дальневосточного военного округа. Тогда карантин ввели на участке водно-болотных угодий, потому что случай заболевания был зафиксирован среди диких птиц.