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Красноярцам рассказали, от какой рыбы можно заразиться описторхозом

Заболеваемость в этом году регистрировалась в 58 территориях региона.

Источник: Krasnoyarskmedia

Всё больше жителей Красноярского края стали болеть описторхозом. Так, с начала года зарегистрировано 1 443 случая заболевания. Это на 11,3% больше, чем за аналогичный период 2023 года, отмечают в управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

В основном болеют взрослые, но всё же детям тоже диагностировано данное заболевание. За 10 месяцев диагноз установлен 261 ребёнку.

Заболеваемость регистрировалась в 58 территориях. В 16 из них показатель заболеваемости превысил краевой уровень. Больше всего описторхозом болели жители Красноярска, Дивногорска, Назарово, Ачинска, Лесосибирска, Боготола, Шарыпово, Енисейска, Бирилюсского, Ужурского, Мотыгинского и Тасеевского районов.

Наибольшее число случаев заражения описторхозом связано с употреблением таких рыб, как хариус, плотва, елец, карась, щука, язь, лещ.

В единичных случаях заболевание связано с употреблением окуня, омуля, пеляди.

Наибольшее количество заболевших употребляли малосолёную, копчёную, сырую, сушёную рыбу, строганину и недостаточно термически обработанную.

Специалисты Роспотребнадзора ежегодно проводят исследования на поражённость личинками описторхиса рыбы и рыбных продуктов. Поражённость за последние 6 лет — от 0,7% до 1,4%.

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