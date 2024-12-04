Красноярцам рассказали, от какой рыбы можно заразиться описторхозом

Всё больше жителей Красноярского края стали болеть описторхозом. Так, с начала года зарегистрировано 1 443 случая заболевания. Это на 11,3% больше, чем за аналогичный период 2023 года, отмечают в управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю.