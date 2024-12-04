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В Красноярске родился Добрыня Никитич

Свидетельство о рождении на богатыря мама получила в кабинете ЗАГС роддома № 1 Красноярска.

Источник: Комсомольская правда

В красноярском роддоме № 1 зарегистрировали новорожденного с именем Добрыня Никитич. Как рассказали сотрудники Советского отдела ЗАГС, за две недели это уже второй мальчик, названный в честь знаменитого русского богатыря.

Родители выбрали имя, ориентируясь на отчество ребенка — Никитич. Богатырь Добрыня обладал невероятной силой, смелостью и умом, всегда защищая свою землю от врагов и помогая слабым.

— Родители верят, что их сын унаследует лучшие качества своего именитого предшественника, — добавили в региональном агентстве ЗАГС.

Ранее мы писали, что в 2024 году в Красноярском крае родился мальчик по имени Ахиллес-Иван.