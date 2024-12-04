Подарок от президента Токаева получила девочка из Павлодарской области

Оказалось, что маленькая жительница Экибастуза стала чемпионкой мира по джиу-джитсу. В прошлом месяце, на мировом первенстве по джиу-джитсу в Абу-Даби, она одержала чистую победу со счетом 11:0.
Подарок от главы государства девочке вручил аким Павлодарской области Асаин Байханов. Об этом он рассказал 3 декабря на своей странице в Instagram. Там же выяснилось, что девочку тренирует ее отец — действующий спортсмен Самат Кунаев.
«Пример семьи, где шестеро из семи детей занимаются единоборствами — эталон спортивного воспитания, дисциплины и семейных ценностей».