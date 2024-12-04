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Подарок от президента Токаева получила девочка из Павлодарской области

Шестилетняя Хадия Кунаева стала обладательницей подарка от имени президента Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Источник: Пресс-служба акимата Павлодарской области

Оказалось, что маленькая жительница Экибастуза стала чемпионкой мира по джиу-джитсу. В прошлом месяце, на мировом первенстве по джиу-джитсу в Абу-Даби, она одержала чистую победу со счетом 11:0.

Подарок от главы государства девочке вручил аким Павлодарской области Асаин Байханов. Об этом он рассказал 3 декабря на своей странице в Instagram. Там же выяснилось, что девочку тренирует ее отец — действующий спортсмен Самат Кунаев.

«Пример семьи, где шестеро из семи детей занимаются единоборствами — эталон спортивного воспитания, дисциплины и семейных ценностей».

отметил глава региона.