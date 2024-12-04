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Президент РФ примет решение о помиловании омской осужденной

Простить ее рекомендовала региональная комиссия.

Источник: Комсомольская правда

В Омске прошло заседание комиссии по вопросам помилования осужденных, отбывающих наказание. Понять и простить просили восемь человек.

Как сообщили в министерстве региональной безопасности, в чьем ведении находится комиссия, семерым просителям в помиловании было отказано. Повезло лишь одной осуженной женщине — комиссия рекомендовала ее к помилованию. Окончательное решение об освобождении будет принято президентом России, комиссия направит ему все материалы.

За что и какое наказание отбывает наказание отбывает омичка, в министерстве региональной безопасности не сообщают.