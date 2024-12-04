В Башкирии похолодает до −17 градусов мороза.
В республике из-за постоянных осадков обострится ситуация на дорогах.
По прогнозу синоптиков Башгидромета, 4 декабря на территории республики ожидаютсянебольшие осадки в виде мокрого снега и снега, гололед. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха днем +1,-4°.
5 декабря будет идти небольшой снег, днем местами до умеренного, в отдельных районах гололед. Ветер западный с переходом на северный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью −2,-7°, при прояснениях до −12°, днем 0,-5°.
6 декабря при той же погоде станет резко холоднее. Температура воздуха ночью −7,-12°, при прояснениях до −17°, днем −5,-10°.