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В Башкирии похолодает до −17 градусов мороза

В республике из-за постоянных осадков обострится ситуация на дорогах.

Сейчас в Ричмонде: -3° 0 м/с 63% 768 мм рт. ст. +2°

В Башкирии похолодает до −17 градусов мороза.

В республике из-за постоянных осадков обострится ситуация на дорогах.

По прогнозу синоптиков Башгидромета, 4 декабря на территории республики ожидаютсянебольшие осадки в виде мокрого снега и снега, гололед. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха днем +1,-4°.

5 декабря будет идти небольшой снег, днем местами до умеренного, в отдельных районах гололед. Ветер западный с переходом на северный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью −2,-7°, при прояснениях до −12°, днем 0,-5°.

6 декабря при той же погоде станет резко холоднее. Температура воздуха ночью −7,-12°, при прояснениях до −17°, днем −5,-10°.