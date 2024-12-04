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От +1 до −14 градусов: озвучен прогноз погоды на середину недели в Башкирии

Жителям Башкирии пообещали сильные перепады температур.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, какой будет погода в Башкирии в ближайшие дни. По словам республиканских синоптиков, в регионе ожидается серьезное ухудшение погоды: сильный ветер, снегопады и гололед.

Так, сегодня, 4 декабря, пройдет мокрый снег, на дорогах образуется гололедица, также прогнозируется ухудшение видимости на дорогах и порывистый ветер. Температура воздуха днем поднимется до +1,-4°.

В четверг, 5 декабря, характер погоды не изменится. Столбики термометров в ночные часы покажут −2,-7°, при прояснениях до −12°, днем 0,-5°.

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