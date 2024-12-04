В России над Якутией взорвался астероид

За астероидом смогли наблюдать 13 обсерваторий мира, в том числе одна в России — 60-сантиметровый телескоп проекта «Мастер», установленный в Тункинской долине около озера Байкал. Это ближайшая обсерватория от места падения астероида: всего 1400 километров к юго-западу от Якутии.