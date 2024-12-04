В России над Якутией взорвался астероид

По расчетам астрономов, астероид (малая планета) должен был упасть в 900 километров восточнее места падения Тунгусского метеорита в 1908 году.
«Примерно в 19 часов 15 минут по московскому времени в атмосферу Земли войдёт потенциально опасный астероид под названием COWEPC5. Расчётное место падения небесного тела — район к западу от якутского города Олекминск».
По данным «Роскосмоса», размер астероида до входа в атмосферу Земли оценивали в один метр.
Все силы и средства Республики Саха (Якутия) были приведены в готовность к его встрече, сообщили в МЧС России.
«К счастью, астероид прошёл над атмосферой. Безопасность жизнедеятельности населения не нарушена».
Астероид прошел над атмосферой в прогнозируемое время — в один час 14 минут — по местному времени (19 часов 14 минут — по московскому времени) — и сгорел. Полет длился пять секунд.
Вход астероидов в атмосферу может сопровождался сильной вспышкой, видимой на расстоянии 700 километров от эпицентра.
«Была одна вспышка — это процесс развала метеорита (фрагментация на более мелкие части)».
Кометоподобный хвост (горящий след) и вспышки, яркость которых сопоставима с яркостью нескольких полных Лун наблюдали жители Олекминского и Ленского районов. В Ленске был слышен звук от падения метеорита.
«Так же есть информация, что было слышно ударную волну от падающего метеорита. Это может быть и электрофонный болид (редкие случаи, когда происходит индукция тока от плазмы метеоритного тела».
За астероидом смогли наблюдать 13 обсерваторий мира, в том числе одна в России — 60-сантиметровый телескоп проекта «Мастер», установленный в Тункинской долине около озера Байкал. Это ближайшая обсерватория от места падения астероида: всего 1400 километров к юго-западу от Якутии.