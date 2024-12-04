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В России над Якутией взорвался астероид

АСТАНА, 4 дек — Sputnik. России предрекали страшную трагедию. Предсказания поражали своей апокалисичностью настолько, что астероид впору было переименовать в «истероид».

Источник: РИА "Новости"

По расчетам астрономов, астероид (малая планета) должен был упасть в 900 километров восточнее места падения Тунгусского метеорита в 1908 году.

«Примерно в 19 часов 15 минут по московскому времени в атмосферу Земли войдёт потенциально опасный астероид под названием COWEPC5. Расчётное место падения небесного тела — район к западу от якутского города Олекминск».

предупредили специалисты.

По данным «Роскосмоса», размер астероида до входа в атмосферу Земли оценивали в один метр.

Все силы и средства Республики Саха (Якутия) были приведены в готовность к его встрече, сообщили в МЧС России.

«К счастью, астероид прошёл над атмосферой. Безопасность жизнедеятельности населения не нарушена».

отметили в якутском МЧС.

Астероид прошел над атмосферой в прогнозируемое время — в один час 14 минут — по местному времени (19 часов 14 минут — по московскому времени) — и сгорел. Полет длился пять секунд.

Вход астероидов в атмосферу может сопровождался сильной вспышкой, видимой на расстоянии 700 километров от эпицентра.

«Была одна вспышка — это процесс развала метеорита (фрагментация на более мелкие части)».

сообщил клуб научных путешествий «Астроверты» на своих страницах ВК и в Телеграм.

Кометоподобный хвост (горящий след) и вспышки, яркость которых сопоставима с яркостью нескольких полных Лун наблюдали жители Олекминского и Ленского районов. В Ленске был слышен звук от падения метеорита.

«Так же есть информация, что было слышно ударную волну от падающего метеорита. Это может быть и электрофонный болид (редкие случаи, когда происходит индукция тока от плазмы метеоритного тела».

отметили «Астроверты».

За астероидом смогли наблюдать 13 обсерваторий мира, в том числе одна в России — 60-сантиметровый телескоп проекта «Мастер», установленный в Тункинской долине около озера Байкал. Это ближайшая обсерватория от места падения астероида: всего 1400 километров к юго-западу от Якутии.

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