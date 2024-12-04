Жителей Советского и Ленинского районов Челябинска предупредили об отключении воды

Под ограничение с 09:00 попадают дома 104, 104-А, 104-Б, 104-В, 104 к1, 110, 110/1 по улице Дзержинского; 26-А, 28-А, 28-Б, 30-А, 30-Б по улице Гагарина; 34 и 36 по улице Коммунаров; 22-А по улице Агалакова; 12 и 37 по улице Стрелковая; 14-А по Троицкому тракту, а также улицы Салтыкова, Междугородняя, Братская, Карпинского и Плужная (частный сектор).