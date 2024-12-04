Иностранец пытался провезти подозрительный фонарик в аэропорту Иркутска

Как сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления, иностранец не знал, что устройство запрещено перевозить через границу, и при прохождении таможенного контроля выбрал «зеленый» коридор. В ходе экспертизы таможенники установили, что электрошоковое устройство с функциями фонаря и искрового разряда произведено за пределами Российской Федерации. Возбуждено дело об административном правонарушении. Электрошокер изъят.