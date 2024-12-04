Иностранец пытался провезти подозрительный фонарик в аэропорту Иркутска

Гражданин Узбекистана пытался провезти электрошокер в аэропорту Иркутска. Сотрудники таможни обнаружили устройство в багаже пассажира международного авиарейса Иркутск — Наманган (Узбекистан). По словам 24-летнего мужчины, он купил его в интернет-магазине в России для личного пользования, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления, иностранец не знал, что устройство запрещено перевозить через границу, и при прохождении таможенного контроля выбрал «зеленый» коридор. В ходе экспертизы таможенники установили, что электрошоковое устройство с функциями фонаря и искрового разряда произведено за пределами Российской Федерации. Возбуждено дело об административном правонарушении. Электрошокер изъят.
По словам и.о. начальника таможенного поста Иркутского аэропорта Дмитрия Штанько, с начала года сотрудники таможни изъяли 12 ножей и девять кастетов, которые были признаны экспертизой холодным клинковым оружием и холодным оружием ударно-дробящего действия.