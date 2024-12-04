Saxo Bank выпустил шокирующие прогнозы на 2025 год

«Наши возмутительные прогнозы не совсем новости и не совсем реальны — по крайней мере, пока. И хотя мы не знаем, какие истории будут двигать мировую экономику в следующем году, наши прогнозы на 2025 год, от Nvidia, побеждающей своих коллег из Mag 7, до падения ОПЕК, от смелой ставки на рефляцию в Китае до большого скачка вперед в биотехнологиях, как и обещано. Возмутительно», — обратились к читателям составители прогнозов.