Новосибирцев предупредили о мощной трехдневной магнитной буре

Специалисты предупреждают, что это явление может вызвать негативные симптомы у людей, чувствительных к космической погоде.
Магнитные колебания начнутся вечером 3 декабря и продлятся до утра 6 декабря. Ожидается, что мощность геоударов будет варьироваться от 1 до 3 баллов по шкале, что считается слабым возмущением магнитосферы. Тем не менее людям с повышенной чувствительностью к космическим явлениям рекомендуется соблюдать меры предосторожности.
Вероятность сильной магнитной бури оценивается всего в 1%. Индекс вспышечной активности на Солнце остается на желтом уровне: за последние сутки было зафиксировано шесть солнечных взрывов, однако ни один из них не достиг класса M.
Врачи рекомендуют в дни магнитной бури избегать переутомления и стрессов, а также придерживаться принципов здорового образа жизни, чтобы минимизировать негативное влияние магнитных колебаний на организм.