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Новосибирцев предупредили о мощной трехдневной магнитной буре

По данным ученых из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований, с 3 по 6 декабря Земля окажется под воздействием магнитной бури.

Источник: ESA

Специалисты предупреждают, что это явление может вызвать негативные симптомы у людей, чувствительных к космической погоде.

Магнитные колебания начнутся вечером 3 декабря и продлятся до утра 6 декабря. Ожидается, что мощность геоударов будет варьироваться от 1 до 3 баллов по шкале, что считается слабым возмущением магнитосферы. Тем не менее людям с повышенной чувствительностью к космическим явлениям рекомендуется соблюдать меры предосторожности.

Вероятность сильной магнитной бури оценивается всего в 1%. Индекс вспышечной активности на Солнце остается на желтом уровне: за последние сутки было зафиксировано шесть солнечных взрывов, однако ни один из них не достиг класса M.

Врачи рекомендуют в дни магнитной бури избегать переутомления и стрессов, а также придерживаться принципов здорового образа жизни, чтобы минимизировать негативное влияние магнитных колебаний на организм.

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