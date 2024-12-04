Новосибирцев предупредили о мощной трехдневной магнитной буре

Магнитные колебания начнутся вечером 3 декабря и продлятся до утра 6 декабря. Ожидается, что мощность геоударов будет варьироваться от 1 до 3 баллов по шкале, что считается слабым возмущением магнитосферы. Тем не менее людям с повышенной чувствительностью к космическим явлениям рекомендуется соблюдать меры предосторожности.