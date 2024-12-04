Школы Пермского края получили 49 новых школьных автобусов

Вчера, 3 декабря, глава Прикамья Дмитрий Махонин вручил ключи от 49 новых школьных автобусов директорам школ. Они обеспечат комфортный и безопасный путь до школы 1300 ученикам из 44 сельских и деревенских учреждений. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.
Новые автобусы направят в Бардымский, Гайнский, Ильинский, Кишертский, Косинский, Кочевский, Куединский, Нытвенский, Октябрьский, Ординский, Осинский, Оханский, Очерский, Пермский, Сивинский, Суксунский, Уинский, Чайковский, Чердынский, Чусовской и Юсьвинский округа.
Всего автобусы марки ГАЗ, ПАЗ, КАВЗ и УАЗ для перевозки детей получит 21 территория, они заменят транспорт 2015 и частично 2016 года выпуска. Также в этом году дополнительно закупили 10 автомобилей для педагогов и узких специалистов.
В Пермском крае свыше 23 тысяч детей пользуются школьным автобусом, всего в регионе работает 711 автобусов. В 2024 году приобретено 4 «Газели» и 2 автомобиля. А в 2025 году закупка будет продолжена.