Школы Пермского края получили 49 новых школьных автобусов

Всего автобусы марки ГАЗ, ПАЗ, КАВЗ и УАЗ для перевозки детей получит 21 территория, они заменят транспорт 2015 и частично 2016 года выпуска. Также в этом году дополнительно закупили 10 автомобилей для педагогов и узких специалистов.