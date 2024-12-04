Снегопад с морозами до −25 °С ударит по Новосибирску на этой неделе

Детали прогноза на неделю:
- 4 декабря (среда): утром температура составит −6 °C, днём — около −6 °C, возможен небольшой снег. Ветер юго-западный, 5,8 м/с, влажность 84%. Температура будет ощущаться как −12…-13 °C. Вечером и ночью погода останется снежной, температура составит −6 °C.
- 5 декабря (четверг): небольшие снегопады продолжатся. Утром температура ожидается на уровне −6 °C, днём около −5 °C. Ветер южный, около 4 м/с, что создаст ощущение холода до −11…-12 °C. Вечером и ночью облачно, температура опустится до −8 °C.
- 6 декабря (пятница): утром начнётся облачная погода с прояснениями, температура составит −8 °C. Днём и вечером воздух прогреется до −7 °C, осадки прекратятся. Ветер южный, 2−4 м/с. Ночью вернутся небольшие снегопады, температура сохранится около −8 °C.
- 7 декабря (суббота): с утра продолжатся снегопады, температура останется на уровне −8 °C. Днём воздух прогреется до −7 °C, ветер ослабнет до 1−2 м/с. К вечеру температура начнёт снижаться до −9 °C, а ночью похолодает до −12…-10 °C.
- 8 декабря (воскресенье): будет самый холодный день недели. Утром температура составит −13…-14 °C, в течение дня опустится до −16 °C. К ночи мороз усилится до −20 °C. Северо-западный ветер со скоростью 1,5−2 м/с и влажность до 80% создадут ощущение холода на уровне −24 °C.
Дополнительная информация:
- Световой день на этой неделе укоротится: с 7 ч 25 мин. до 7 ч 23 мин. к выходным.
- Магнитное поле останется спокойным, что благоприятно для метеозависимых людей.