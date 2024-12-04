Армада снегоуборочной техники атакует улицы Новосибирска

Напомним, что вчера, 3 декабря, в первой половине дня для уборки города было задействовано 216 единиц специальной техники. Она работала на основных улицах, включая Семьи Шамшиных, Ипподромскую, Владимировскую, Нарымскую, Жуковского, Кубовую и Титова, а также на проспекте Академика Лаврентьева, Бугринском мосту и Гусинобродском шоссе.