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Армада снегоуборочной техники атакует улицы Новосибирска

Главные магистрали и ключевые улицы города очищаются от снежных заносов.

Источник: Мэрия Новосибирска

В Новосибирске началась масштабная уборка снега. В первую смену на улицы города вышли 223 единицы специализированной техники, сообщает пресс-служба мэрии.

Главные магистрали и ключевые улицы города, включая Нарымскую, Забабурова, Филатова, Халтурина, Мира, Сибиряков-Гвардейцев, Героев Революции, Первомайскую, Гребенщикова, Мясникова, Ветлужскую, Лесосечную, Красный проспект, площади Ленина и Калинина, проспект Дзержинского и Октябрьскую магистраль, очищаются от снежных заносов.

Напомним, что вчера, 3 декабря, в первой половине дня для уборки города было задействовано 216 единиц специальной техники. Она работала на основных улицах, включая Семьи Шамшиных, Ипподромскую, Владимировскую, Нарымскую, Жуковского, Кубовую и Титова, а также на проспекте Академика Лаврентьева, Бугринском мосту и Гусинобродском шоссе.

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