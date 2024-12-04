Армада снегоуборочной техники атакует улицы Новосибирска

В Новосибирске началась масштабная уборка снега. В первую смену на улицы города вышли 223 единицы специализированной техники, сообщает пресс-служба мэрии.
Главные магистрали и ключевые улицы города, включая Нарымскую, Забабурова, Филатова, Халтурина, Мира, Сибиряков-Гвардейцев, Героев Революции, Первомайскую, Гребенщикова, Мясникова, Ветлужскую, Лесосечную, Красный проспект, площади Ленина и Калинина, проспект Дзержинского и Октябрьскую магистраль, очищаются от снежных заносов.
Напомним, что вчера, 3 декабря, в первой половине дня для уборки города было задействовано 216 единиц специальной техники. Она работала на основных улицах, включая Семьи Шамшиных, Ипподромскую, Владимировскую, Нарымскую, Жуковского, Кубовую и Титова, а также на проспекте Академика Лаврентьева, Бугринском мосту и Гусинобродском шоссе.