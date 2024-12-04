Движение под путепроводом открыли в Тайшете

На пересечение улиц Суворова и Пушкина в Тайшете временно ограничивали движение из-за проблем с решетками на водоотводных каналах. Сейчас все запреты сняты, только вот ремонт пока что не завершили. Об этом сообщает Тайшет24 со ссылкой на администрацию Тайшетского городского поселения.