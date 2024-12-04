Движение под путепроводом открыли в Тайшете

На пересечение улиц Суворова и Пушкина в Тайшете временно ограничивали движение из-за проблем с решетками на водоотводных каналах. Сейчас все запреты сняты, только вот ремонт пока что не завершили. Об этом сообщает Тайшет24 со ссылкой на администрацию Тайшетского городского поселения.
— В ночь на 2 декабря в тоннеле перевернулась машина. За рулём находилась молодая девушка. По предварительным данным, авто неудачно наехало на лотки ливневой канализации и перевернулось. Серьёзных травм никто не получил, — уточняют в агентстве.
Именно поэтому и закрыли движение, проводили комплексное обследование дороги. Чтобы избежать аварий на данном дорожном участке, водителей просят ехать со скоростью не более 20 километров в час.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что иностранец предложил взятку в размере 10 тысяч в поезде в Нижнеудинске.