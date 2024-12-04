Новые горизонты Бурятии: современный аэропорт откроет регион России и миру

Приехать полюбоваться на озеро можно в любое время года. Летом на Байкале можно купаться, а зимой он покрывается льдом и превращается в гигантский каток. Раньше поездка на Байкал уже сама по себе была вызовом для туриста. Но времена изменились. Сейчас прямо возле озера развивается оживленный аэропорт с таким же названием — Байкал. Благодаря терминалу Бурятия, на территории которой находится уникальное озеро, получила новый импульс развития, особенно в сфере туризма, уверена доктор экономических наук, профессор кафедры «Менеджмент» Бурятской государственной сельскохозяйственной академии Елена Ванчикова.
Фото: личный архив.
Первое, что видят пассажиры нового здания терминала аэропорта в Улан-Удэ, — историческое мозаичное панно «Рыбаки на Байкале». Знаменитая работа Джейрана Уланова, которую перенесли из старого терминала, — часть архитектурного кода, отсылающего к традиционной культуре Бурятии. По форме новый терминал напоминает буддистскую пагоду, а его золотистая крыша будто парит над землей.
Красота — не единственное достоинство терминала. Здесь все работает на максимальный комфорт пассажиров: большая парковка (240 мест), быстрый досмотр благодаря современной технике, скоростной интернет в любой точке здания и телескопические трапы. Пропускная способность нового терминала — 400 пассажиров в час и до 1 млн пассажиров в год. Это меньше, чем в терминалах таких региональных лидеров, как аэропорты Сочи и Красноярска. Но и проектная стоимость терминалов там значительно выше — 18 млрд руб. для нового аэровокзала в Сочи против 3,6 млрд руб. для терминала в Улан-Удэ.
Новый аэропорт — всегда мощный стимул для развития региона. Так, обновление аэропорта Победилово в Кирове, по предварительным данным, обеспечит рост числа отдыхающих в регионе уже в этом году на 20%. После запуска нового терминала в аэропорту Владикавказа турпоток в Северную Осетию вырос на 30%. Независимо от размеров, строительство аэропорта — это всегда дорогостоящий проект с длительным сроком окупаемости. Найти частных инвесторов для создания аэровокзала — очень непростая задача. Поэтому в реализации подобных проектов важна помощь федеральных институтов развития. Показательно, что доля участия госкорпорации ВЭБ.РФ в проекте терминала в Улан-Удэ составила более 70%.
Институт развития оказал не только финансовую помощь. У ВЭБа обширная практика реализации различных инфраструктурных и не только проектов. Он может смотреть на строительство аэропорта в большем, чем один регион, масштабе. При разработке концепции развития воздушной гавани ВЭБ опирался на анализ текущей экономической ситуации, учитывал потенциал роста территории. Эксперты госкорпорации оценили техническую составляющую проекта, его экономическую обоснованность, будущую эффективность и только тогда дали положительное заключение. Это стало сигналом для бизнеса — участие ВЭБа существенно повысило шансы на возвратность инвестиций.
Теперь, когда один из главных инфраструктурных вызовов решен, можно двигаться дальше. Благодаря терминалу республика становится крупным транспортным хабом. Новая взлетно-посадочная полоса Байкала позволяет принимать самолёты любого типа, в том числе международные. Сейчас аэропорт принимает рейсы по 14 российским направлениям (Москва, Благовещенск, Владивосток, Иркутск, Красноярск, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Кызыл, поселок Хужир).
Чем больше транзитных пассажиров примет аэропорт в Улан-Удэ, тем выше вероятность того, что они вернутся сюда как туристы. Здесь им будет на что полюбоваться. Бурятия — край горных хребтов, живописных долин, огромных просторов, девственных лесов, озер и рек. Но главной точкой притяжения, конечно, остается объект Всемирного наследия ЮНЕСКО — озеро Байкал. Восточное побережье озера, которое ближе всего к аэропорту в Улан-Удэ, привлекает туристов своими дикими песчаными пляжами, горячими источниками, буддийскими дацанами.
В последние годы в России наблюдается тенденция к переходу на всесезонный отдых. Бурятия — не исключение. В январе 2023 года республика приняла на 90% больше отдыхающих, чем в том же месяце 2022-го. Республика предлагает разнообразный отдых в любое время года. Летом — пешие походы, велопробеги, теплоходные туры, сплавы, катание на сап-бордах и каяках. А зимой Байкал, замерзающий практически полностью, превращается в самый большой на планете каток, площадь которого сопоставима с Бельгией или Нидерландами. Серьезно расширяются и возможности культурного досуга. Накануне правительственная комиссия по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока одобрила реализацию двух проектов в регионе — строительство Национального музея Бурятии и театра «Байкал».
Открытие международных рейсов может привлечь отдыхающих и из других стран. В этом плане у Бурятии большие перспективы. Выгодное географическое расположение может превратить республику в важный транспортный узел, который соединит Россию с Китаем и другими странами Азии. Все это в комплексе открывает двери для инвестиций в регион и создания новых рабочих мест. С экономической точки зрения мы открываем новые горизонты.