Новые горизонты Бурятии: современный аэропорт откроет регион России и миру

В последние годы в России наблюдается тенденция к переходу на всесезонный отдых. Бурятия — не исключение. В январе 2023 года республика приняла на 90% больше отдыхающих, чем в том же месяце 2022-го. Республика предлагает разнообразный отдых в любое время года. Летом — пешие походы, велопробеги, теплоходные туры, сплавы, катание на сап-бордах и каяках. А зимой Байкал, замерзающий практически полностью, превращается в самый большой на планете каток, площадь которого сопоставима с Бельгией или Нидерландами. Серьезно расширяются и возможности культурного досуга. Накануне правительственная комиссия по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока одобрила реализацию двух проектов в регионе — строительство Национального музея Бурятии и театра «Байкал».