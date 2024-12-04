Власти Перми пока не планируют менять облик ледового городка из-за погоды

Власти Перми сообщили perm.aif.ru, что пока не планируют менять облик новогоднего ледового городка из-за тёплой погоды, которая может стать причиной нехватки льда в водоёмах края.
Ситуацию прокомментировали в департаменте культуры и молодёжной политики городской администрации.
«Менять облик городка пока не планируется. Концепция разрабатывалась изначально таким образом, чтобы минимизировать влияние погоды, потому часть оформления комплекса — это крупные декорации», — сообщили perm.aif.ru в департаменте.
Не планируют менять и сроки сдачи новогоднего городка (комплекс должны достроить до 27 декабря). В мэрии говорят, что продуман план действий на случай, если из-за тёплой погоды на реках Пермского края не будет нужного количества льда. Что будет делать в этой ситуации подрядчик, можно узнать здесь.