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Власти Перми пока не планируют менять облик ледового городка из-за погоды

Об этом сообщили в департаменте культуры и молодёжной политики.

Власти Перми сообщили perm.aif.ru, что пока не планируют менять облик новогоднего ледового городка из-за тёплой погоды, которая может стать причиной нехватки льда в водоёмах края.

Ситуацию прокомментировали в департаменте культуры и молодёжной политики городской администрации.

«Менять облик городка пока не планируется. Концепция разрабатывалась изначально таким образом, чтобы минимизировать влияние погоды, потому часть оформления комплекса — это крупные декорации», — сообщили perm.aif.ru в департаменте.

Не планируют менять и сроки сдачи новогоднего городка (комплекс должны достроить до 27 декабря). В мэрии говорят, что продуман план действий на случай, если из-за тёплой погоды на реках Пермского края не будет нужного количества льда. Что будет делать в этой ситуации подрядчик, можно узнать здесь.