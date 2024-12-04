Дом Лаврова на Остоженке отреставрируют

«Объект реставрации — двухэтажное здание 1837 года постройки с цокольным этажом, чердаком и мезонином. Обследование показало, что его деревянные перекрытия находятся в аварийном состоянии. Для дальнейшей безопасной эксплуатации необходимо поменять их на железобетонные. Согласованный проект также предполагает замену инженерных коммуникаций, ремонтные и реставрационные работы», — рассказал Иван Щербаков.
Сейчас здание используется как офисное. Кроме полной замены конструкций перекрытий, в нем поменяют системы электроснабжения, отопления, водоснабжения и канализации. Проект также предполагает увеличение площади и объема ранее засыпанного подвала и усиление стен подземной части по периметру здания.
Кроме того, специалисты раскроют ранее заложенные дверные и оконные проемы, увеличат высоту окон в мезонине. Современные окна заменят на стеклопакеты в деревянных переплетах, соответствующих историческим аналогам. В помещениях построят новые легковозводимые перегородки с дверными проемами, проведут ремонтные и отделочные работы. В здании появится лифт.
На главном фасаде воссоздадут исторический балкон и отреставрируют лепнину, а над входными группами установят кованые козырьки. Стены оштукатурят и покрасят. Цоколь тоже приведут в порядок: его отреставрируют, восстановив утраченные плиты.
На крыше здания поменяют кровельное покрытие и систему водостока, а на уровне чердака и мезонина сделают террасу.