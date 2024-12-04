Дом Лаврова на Остоженке отреставрируют

«Объект реставрации — двухэтажное здание 1837 года постройки с цокольным этажом, чердаком и мезонином. Обследование показало, что его деревянные перекрытия находятся в аварийном состоянии. Для дальнейшей безопасной эксплуатации необходимо поменять их на железобетонные. Согласованный проект также предполагает замену инженерных коммуникаций, ремонтные и реставрационные работы», — рассказал Иван Щербаков.