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Дом Лаврова на Остоженке отреставрируют

Согласован проект реставрации и приспособления для современного использования исторического здания в Хамовниках по адресу: улица Остоженка, дом 26/1. Об этом сообщил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Иван Щербаков.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

«Объект реставрации — двухэтажное здание 1837 года постройки с цокольным этажом, чердаком и мезонином. Обследование показало, что его деревянные перекрытия находятся в аварийном состоянии. Для дальнейшей безопасной эксплуатации необходимо поменять их на железобетонные. Согласованный проект также предполагает замену инженерных коммуникаций, ремонтные и реставрационные работы», — рассказал Иван Щербаков.

Здание — выявленный объект культурного наследия «Жилой дом Н. В. Лаврова, 1837 год, 1880-е годы, начало XX века». В XIX столетии здесь жили артисты императорских Большого и Малого театров Николай Лавров, Дарья Сабурова и Екатерина Васильева.

Сейчас здание используется как офисное. Кроме полной замены конструкций перекрытий, в нем поменяют системы электроснабжения, отопления, водоснабжения и канализации. Проект также предполагает увеличение площади и объема ранее засыпанного подвала и усиление стен подземной части по периметру здания.

Кроме того, специалисты раскроют ранее заложенные дверные и оконные проемы, увеличат высоту окон в мезонине. Современные окна заменят на стеклопакеты в деревянных переплетах, соответствующих историческим аналогам. В помещениях построят новые легковозводимые перегородки с дверными проемами, проведут ремонтные и отделочные работы. В здании появится лифт.

На главном фасаде воссоздадут исторический балкон и отреставрируют лепнину, а над входными группами установят кованые козырьки. Стены оштукатурят и покрасят. Цоколь тоже приведут в порядок: его отреставрируют, восстановив утраченные плиты.

На крыше здания поменяют кровельное покрытие и систему водостока, а на уровне чердака и мезонина сделают террасу.

недвижимость
архитектура