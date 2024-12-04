Рождены героями. На Дону девочка спасла брата и кинулась в огонь за кошкой

В Ростове детям-героям вручили медалями «За проявленное мужество». Всего награждены девять отважных ребят, которые проявили невероятную смелость. Например, 13-летняя Таня из станицы Егорлыкской спасла из огня брата, а потом бросилась в пекло за беременной кошкой.
Подробности этой душевной истории — в материале rostov.aif.ru.
Герои нашего времени.
Татьяна Подгорная живет в станице Егорлыкской в многодетной семье. В конце февраля прошлого года произошла беда. У Подгорных загорелось жилье. В момент пожара Таня находилась дома с пятилетним братом Иваном (имя изменено). Родители были на работе, а средний ребёнок — 10-летний мальчик — в школе. Юная героиня рискуя собой спасла не только младшего братика, но и ещё одного члена семьи — беременную кошку.
«Таня и младший сын остались в тот день дома, потому что оба разболелись», — цитирует маму детей Ульяну «КП-Ростов».
Ване стало скучно в какой-то момент. Он решил помочь сестре и маме — прибраться.
Мальчик залез в зольник и вытащил оттуда тлеющий уголек. Он пытался выбросить это на улицу, но не успел донести. Посыпались искры. Они попали прямо на стопку белья, аккуратно сложенную на кресле. Ребёнок не успел даже понять, что происходит. Огонь быстро охватил всё вокруг, с невероятной скоростью перекинулся на стены. Ванечка не мог понять, что делать дальше. На странные звуки и запах дыма прибежала Таня. Несмотря на свой юный возраст девочка невероятно быстро сориентировалась. Она схватила брата и выбежала из горящего жилья. Дети не успели даже обуться и накинуть куртки.
Сестра отдала мальчика соседям, попросила вызывать спасателей и кинулась обратно в охваченный огнём дом. Дело в том, что там осталась всеобщая любимица семьи — кошечка Элеонора. Ещё и беременная. Но в клубах дыма Таня так и не смогла найти животное…
Дом Подгорных сгорел полностью. Не осталось ни техники, ни документов, ни одежды. Но родителям было важно одно — дети остались в живых. Хотя от одной мысли, что они могли погибнуть, становилось тошно. А вот Таня не могла смириться с утратой — все подумали, что Элеоноры больше нет.
Пушистую подругу школьница подобрала на улице несколько лет назад. Она заметила в парке коробочку, в которой был оставлен маленький комочек счастья. Конечно, Таня не смогла пройти мимо. Поэтому домой в тот день она вернулась с котёнком в руках.
Но чудеса случаются. Через неделю Элеонора нашлась. Она пришла на то место, где когда-то был дом.
Теперь семья, вместе с любимой кошкой, живет на съемной квартире.
Кстати, юная героиня Татьяна не считает, что совершила подвиг. Она уверена, что иначе не могла поступить.
В огонь и в воду.
Ещё одним юным героем оказался 15-летний Егор Вдовенков из Батайска. Подросток заметил мужчину, упавшего в сточную канаву. Не задумываясь мальчик спустился под мост и вызвал службу спасения. Пока спасатели ехали, Егор попытался самостоятельно оказать помощь тонувшему. Именно благодаря его действиям мужчина остался в живых. Также среди награжденных — семеро школьников из города Шахты. 14 сентября Семен Гукасян, Геннадий Лазарев, Максим Лайер, Алексей Гаршин, Андрей Богданов, Дамир Абгарян и Илья Скориков заметили, что на окраине города горит сухая трава. Огонь уже подбирается к жилым домам.
Многие местные жители в тех краях — пенсионеры. Мальчишки сели на велосипеды и примчались им на помощь. Ребята носили ведра с водой и помогали засыпать пламя песком. К приезду пожарных дети успели потушили около 600 квадратов. Благодаря юным героям огнь не успел перекинуться на дома.