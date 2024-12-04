Рождены героями. На Дону девочка спасла брата и кинулась в огонь за кошкой

Мальчик залез в зольник и вытащил оттуда тлеющий уголек. Он пытался выбросить это на улицу, но не успел донести. Посыпались искры. Они попали прямо на стопку белья, аккуратно сложенную на кресле. Ребёнок не успел даже понять, что происходит. Огонь быстро охватил всё вокруг, с невероятной скоростью перекинулся на стены. Ванечка не мог понять, что делать дальше. На странные звуки и запах дыма прибежала Таня. Несмотря на свой юный возраст девочка невероятно быстро сориентировалась. Она схватила брата и выбежала из горящего жилья. Дети не успели даже обуться и накинуть куртки.