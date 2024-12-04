В РФ впервые вывели крольчонка с двойной мышечной массой

«Крольчонку всего 10 дней, он развивается по возрасту и находится под пристальным вниманием ученых. Ген MSTN кодирует белок миостатин, который подавляет развитие и регенерацию мышц. В геноме крольчонка отключен ген MSTN, что, по мнению ученых, приводит к проявлению такого феномена, как “двойная мускулатура”, то есть его организм должен будет ускоренно набирать мышечную массу», — говорится в сообщении.