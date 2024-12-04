В РФ впервые вывели крольчонка с двойной мышечной массой

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Ученые молодежной лаборатории НИИ пушного звероводства и кролиководства имени В. А. Афанасьева получили первого в России крольчонка с отключенным геном миостатина. Его организм должен будет ускоренно набирать мышечную массу, что позволит многократно повысить эффективность кролиководства, сообщили ТАСС в пресс-службе института.
«Крольчонку всего 10 дней, он развивается по возрасту и находится под пристальным вниманием ученых. Ген MSTN кодирует белок миостатин, который подавляет развитие и регенерацию мышц. В геноме крольчонка отключен ген MSTN, что, по мнению ученых, приводит к проявлению такого феномена, как “двойная мускулатура”, то есть его организм должен будет ускоренно набирать мышечную массу», — говорится в сообщении.
При этом ученые подчеркивают, что крольчонок не является генно-модифицированным (трансгенным) животным, поскольку в его геном не вводились никакие новые гены и вирусные конструкции для их доставки, а лишь была осуществлена работа по редактированию его собственного генома.
Работы по получению генно-отредактированных кроликов проводятся в созданной в 2024 году на базе НИИ молодежной лаборатории редактирования геномов пушных зверей и кроликов в рамках национального проекта «Наука и университеты».
«Разработка стала возможной благодаря привлечению молодых, энергичных, квалифицированных кадров и тесному сотрудничеству фундаментальных биологических и сельскохозяйственных научно-исследовательских институтов. Наша методика позволит получать высокопродуктивных кроликов и многократно повысить эффективность кролиководства», — заявил директор НИИ пушного звероводства и кролиководства, член-корреспондент РАН Глеб Косовский, чьи слова приводятся в сообщении.
Мясо кролика является одной из основ диетического питания. Его ценят за большое количество аминокислот, важных для организма человека, и повышенное содержание белка. Крольчатина гипоаллергенна, поэтому идеально подходит для детского питания. Также она становится незаменимой для спортсменов и особенно для людей, проходящих восстановительный период после операционных вмешательств, обильных кровопотерь или химиотерапии. Поэтому генетики, селекционеры, биоинженеры активно работают для достижения максимальной продуктивности этих животных.