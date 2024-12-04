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Власти Салавата через суд обязали оборудовать тротуар и провести ремонт дороги

В Башкирии прокуроры обязали мэрию оборудовать тротуар и отремонтировать дорогу.
Источник: Комсомольская правда

В башкирском городе Салават чиновников обязали провести дорожные работы. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры.

Надзорное ведомство выяснило, что участок проспекта Заки Валиди не был оборудован тротуаром. Из-за этого пешеходы были вынуждены ходить по проезжей части. Прокуроры в связи с этим обратились в суд с иском об обязании мэрии устранить нарушения. Инстанция признала доводы обоснованными и удовлетворила их в полном объеме.

Кроме того, выяснилось, что на дорожном полотне были выбоины и просадки, а также частично отсутствовало надлежащее покрытие. Это стало основанием для внесения в адрес главы муниципалитета представления.

После вмешательства прокуратуры прошел ремонт на сумму более 37 миллионов рублей, а также в соответствии с нормативными требованиями обустроен тротуар.

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