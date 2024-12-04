Власти Салавата через суд обязали оборудовать тротуар и провести ремонт дороги

Надзорное ведомство выяснило, что участок проспекта Заки Валиди не был оборудован тротуаром. Из-за этого пешеходы были вынуждены ходить по проезжей части. Прокуроры в связи с этим обратились в суд с иском об обязании мэрии устранить нарушения. Инстанция признала доводы обоснованными и удовлетворила их в полном объеме.