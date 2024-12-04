В Омске в четыре раза выросла зарплата курьеров

Аналитики посчитали, что за последние пять лет, когда во время ограничений в пандемию курьеры стали набирать популярность, средний заработок омских курьеров вырос в два раза. Зарплаты доставщиков еды и других товаров в Омске растут ежегодно. Ещё в прошлом году она составляла 42 тысячи рублей. При этом зарплаты курьеров растут быстрее, чем зарплаты программистов.