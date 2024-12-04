В Омске в четыре раза выросла зарплата курьеров

Зарплата омских курьеров, работающих на велосипедах, составляет в среднем 48 тысяч рублей. При большом количестве заказов они могут зарабатывать до 85 тысяч рублей. Курьеры на авто могут заработать в месяц 130 тысяч рублей. Такие данные приводит крупный исследовательский центр.
Аналитики посчитали, что за последние пять лет, когда во время ограничений в пандемию курьеры стали набирать популярность, средний заработок омских курьеров вырос в два раза. Зарплаты доставщиков еды и других товаров в Омске растут ежегодно. Ещё в прошлом году она составляла 42 тысячи рублей. При этом зарплаты курьеров растут быстрее, чем зарплаты программистов.
Интересно, что столько же, сколько в Омске, зарабатывают курьеры в Перми. Меньше — в Самаре, Уфе и Челябинске.
Ранее мы писали, что в центре Омска курьер на велосипеде попал под машину.