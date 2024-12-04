Ремонт котельных выполнили в Тайшете после вмешательства прокуратуры

— Предприятия сферы ЖКХ, которые эксплуатируют теплоисточники и сети теплоснабжения на территории Тайшетского городского поселения, своевременно не принимали меры к надлежащему содержанию и ремонту котельного и котельно-вспомогательного оборудования, — уточняют в ведомстве.