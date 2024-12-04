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Ремонт котельных выполнили в Тайшете после вмешательства прокуратуры

Предприятия сферы ЖКХ не принимали меры к надлежащему содержанию и ремонту.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Паспорта и акты готовности к прохождению отопительного сезона 2024−2025 получили в Тайшете после проверки правоохранителей. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре Иркутской области.

— Предприятия сферы ЖКХ, которые эксплуатируют теплоисточники и сети теплоснабжения на территории Тайшетского городского поселения, своевременно не принимали меры к надлежащему содержанию и ремонту котельного и котельно-вспомогательного оборудования, — уточняют в ведомстве.

Из-за этого прокуратура внесла представления в адрес директоров предприятий, после этого все нарушения устранили. Ответственным должностным лицам администраций муниципальных образований объявили предостережения о недопустимости нарушений законодательства в указанной сфере.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что прокуратура проверяет обстоятельства инцидента на самолете рейсом Иркутск-Пекин.