Ремонт котельных выполнили в Тайшете после вмешательства прокуратуры

Паспорта и акты готовности к прохождению отопительного сезона 2024−2025 получили в Тайшете после проверки правоохранителей. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре Иркутской области.
— Предприятия сферы ЖКХ, которые эксплуатируют теплоисточники и сети теплоснабжения на территории Тайшетского городского поселения, своевременно не принимали меры к надлежащему содержанию и ремонту котельного и котельно-вспомогательного оборудования, — уточняют в ведомстве.
Из-за этого прокуратура внесла представления в адрес директоров предприятий, после этого все нарушения устранили. Ответственным должностным лицам администраций муниципальных образований объявили предостережения о недопустимости нарушений законодательства в указанной сфере.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что прокуратура проверяет обстоятельства инцидента на самолете рейсом Иркутск-Пекин.