Утром 4 декабря под Пермью произошло 10 аварий

По данным сервиса Яндекс Карты, на подъезде к Красавинскому мосту произошло десять аварий, несколько из которых массовые: «В одной аварии шесть машин, в другой — семь. Автобусы вообще переполнены, стоят без продвижения», — делятся очевидцы.