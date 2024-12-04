Утром 4 декабря под Пермью произошло 10 аварий

Сегодня, 4 декабря, пермяки встали в восьмибалльные пробки из-за десяти ДТП в районе Красавинского моста. Однако пострадали не только водители автомобилей, но и пассажиры общественного транспорта. Автобусы нескольких маршрутов едут с большими опозданиями — сообщает департамент транспорта Перми.
«№ 64 и 80 едут с опозданием из-за нескольких ДТП стороннего транспорта перед Красавинским мостом», — уточняют в пресс-службе пермского транспорта.
По данным сервиса Яндекс Карты, на подъезде к Красавинскому мосту произошло десять аварий, несколько из которых массовые: «В одной аварии шесть машин, в другой — семь. Автобусы вообще переполнены, стоят без продвижения», — делятся очевидцы.
По предположениям пермяков, причиной утреннего затора стали погодные условия. Накануне жителей Перми предупреждали о гололеде и повышенной опасности на дорогах.