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Утром 4 декабря под Пермью произошло 10 аварий

Пермяки встали в 8-балльные пробки.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 4 декабря, пермяки встали в восьмибалльные пробки из-за десяти ДТП в районе Красавинского моста. Однако пострадали не только водители автомобилей, но и пассажиры общественного транспорта. Автобусы нескольких маршрутов едут с большими опозданиями — сообщает департамент транспорта Перми.

«№ 64 и 80 едут с опозданием из-за нескольких ДТП стороннего транспорта перед Красавинским мостом», — уточняют в пресс-службе пермского транспорта.

По данным сервиса Яндекс Карты, на подъезде к Красавинскому мосту произошло десять аварий, несколько из которых массовые: «В одной аварии шесть машин, в другой — семь. Автобусы вообще переполнены, стоят без продвижения», — делятся очевидцы.

По предположениям пермяков, причиной утреннего затора стали погодные условия. Накануне жителей Перми предупреждали о гололеде и повышенной опасности на дорогах.