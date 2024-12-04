В Омске с 1 января запустят новый автобусный маршрут № 41

С 1 января 2025 года в Омске начнёт работу новый автобусный маршрут № 41. Он соединит посёлок Солнечный на Левобережье с посёлком Светлым в Ленинском административном округе. Такая информация появилась на сайте госзакупок. Сейчас ведётся поиск перевозчика, а подать заявки на конкурс можно до 10 декабря 2024 года.