Пробка в районе Красавинского моста в Перми продолжает расти

Пробка в районе Красавинского моста в Перми, образовавшаяся утром 4 декабря из-за многочисленных и массовых ДТП, продолжает расти.
Об этом говорят пермяки, оказавшиеся в заторе на Западном обходе, а также данные сервиса «Яндекс Карты» — он показывает 8-балльные пробки в районе Красавинского моста.
Причиной затора стали многочисленные ДТП — сразу семь аварий произошло на подъезде к мосту. Как минимум одна из них — массовая. Некоторые очевидцы говорят о трёх массовых ДТП. Эту информацию сайт perm.aif.ru уточняет в МВД.
Пермяки утверждают, что на дорогах очень скользко и аварии могли случиться из-за льда на дороге.
Помимо этого, из-за пробки отстают от графика несколько автобусов маршрутов №№ 64 и 80.