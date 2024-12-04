Пробка в районе Красавинского моста в Перми продолжает расти

Причиной затора стали многочисленные ДТП — сразу семь аварий произошло на подъезде к мосту. Как минимум одна из них — массовая. Некоторые очевидцы говорят о трёх массовых ДТП. Эту информацию сайт perm.aif.ru уточняет в МВД.