Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пробка в районе Красавинского моста в Перми продолжает расти

Причиной затора стали многочисленные ДТП на Западном обходе утром 4 декабря.

Источник: Яндекс карты

Пробка в районе Красавинского моста в Перми, образовавшаяся утром 4 декабря из-за многочисленных и массовых ДТП, продолжает расти.

Об этом говорят пермяки, оказавшиеся в заторе на Западном обходе, а также данные сервиса «Яндекс Карты» — он показывает 8-балльные пробки в районе Красавинского моста.

Причиной затора стали многочисленные ДТП — сразу семь аварий произошло на подъезде к мосту. Как минимум одна из них — массовая. Некоторые очевидцы говорят о трёх массовых ДТП. Эту информацию сайт perm.aif.ru уточняет в МВД.

Пермяки утверждают, что на дорогах очень скользко и аварии могли случиться из-за льда на дороге.

Помимо этого, из-за пробки отстают от графика несколько автобусов маршрутов №№ 64 и 80.