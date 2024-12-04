В омском пассажирском транспорте выявили нарушения правил перевозки людей

Отмечается, что за время рейда сотрудники проверили более 200 единиц транспорта, выявив 65 нарушений, допущенных водителям. Среди этих нарушений — 16 нарушений применения ремней безопасности; 11 фактов нарушения правил перевозки людей, а также три факта управления транспортом при наличии неисправностей или условий, при которых запрещена эксплуатация.