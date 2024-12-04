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В омском пассажирском транспорте выявили нарушения правил перевозки людей

Омская Госавтоинспекция во вторник, 3 декабря 2024 года, подвела итоги рейда «Пассажирский транспорт», который проводился на территории региона для выявления и пресечения нарушений при пассажирских перевозках, а также для предупреждения ДТП с участием пассажирского транспорта.

Источник: SuperOmsk.ru

Отмечается, что за время рейда сотрудники проверили более 200 единиц транспорта, выявив 65 нарушений, допущенных водителям. Среди этих нарушений — 16 нарушений применения ремней безопасности; 11 фактов нарушения правил перевозки людей, а также три факта управления транспортом при наличии неисправностей или условий, при которых запрещена эксплуатация.

Среди прочих нарушений специалисты называют нарушение правил остановки и стоянки, несоблюдение требований дорожных знаков, управление транспортным средством без путевого листа и транспортным средством, не прошедшим техосмотр.

В региональной Госавтоинспекции также призвали всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.