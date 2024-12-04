Минздрав Прикамья ответил на жалобы матери на условия в детской больнице

Речь идёт о публикациях, которые появились в социальных сетях в начале декабря. Ранее perm.aif.ru рассказывал, что мать из Кунгура опубликовала фотографии из детского стационара местной больницы. На снимках она показала грязные матрасы и постельное бельё с дырами, которое ей выдали. По словам женщины, с такими условиями она столкнулась именно в этом учреждении. Она также отметила, что в больнице проблемы с техникой и лекарствами.