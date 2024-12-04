Минздрав Прикамья ответил на жалобы матери на условия в детской больнице

Минздрав Пермского края прокомментировал сайту perm.aif.ru жалобы матери из Кунгура на условия в детской больнице.
Речь идёт о публикациях, которые появились в социальных сетях в начале декабря. Ранее perm.aif.ru рассказывал, что мать из Кунгура опубликовала фотографии из детского стационара местной больницы. На снимках она показала грязные матрасы и постельное бельё с дырами, которое ей выдали. По словам женщины, с такими условиями она столкнулась именно в этом учреждении. Она также отметила, что в больнице проблемы с техникой и лекарствами.
Сайт perm.aif.ru запросил в Министерстве здравоохранения Пермского края комментарий по поводу жалоб женщины. Как ответили в ведомстве, матрасы и подушки в учреждении регулярно меняют, а бельё проходит стирку.
«Матрасы и подушки в медучреждении меняются регулярно, по мере износа. Они должны подвергаться камерной (термической) дезинфекции — это обязательное условие: после выписки пациента, по мере загрязнения и по эпидемиологическим показаниям. При камерной дезинфекции цвет ткани меняется», — сообщили perm.aif.ru в краевом Минздраве.
В ведомстве уточнили, что постельное бельё проходит стирку и замену при наличии дыр и грязи. После публикации к подрядчику, отвечающему за это, будут направлены претензии. Минздрав также ответил на жалобы женщины относительно лекарств и техники. По словам министерства, лекарства имеются в необходимом количестве, как и техника.
«Ингаляторы в больнице в рабочем состоянии. Кроме того, на втором этаже учреждения имеется комната приёма пищи, где пациенты могут разогреть смеси», — ответили perm.aif.ru в ведомстве.