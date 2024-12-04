«Больше всего хотела увидеть папу»: боец СВО приехал в Иркутск на один день, чтобы сделать сюрприз дочери

Но произошло настоящее чудо! Преодолев огромное расстояние, боец приехал, чтобы сделать сюрприз девочке. И вот он — с большим букетом цветов, бежит на встречу к любимой дочке, берет ее на руки и кружит. Видно, что не хочет отпускать.