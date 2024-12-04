«Больше всего хотела увидеть папу»: боец СВО приехал в Иркутск на один день, чтобы сделать сюрприз дочери

— Кого бы ты хотела сейчас видеть на этой сцене?
— Папу… — сказала 12-летняя школьница, едва сдерживая слезы.
В этот день она выступала на отчетном концерте эстрадной студии в Иркутске, вокруг толпились друзья, довольные зрители, но не было самого важного человека … отца. Мужчина служит «за ленточкой», поэтому дома появляется крайне редко.
Но произошло настоящее чудо! Преодолев огромное расстояние, боец приехал, чтобы сделать сюрприз девочке. И вот он — с большим букетом цветов, бежит на встречу к любимой дочке, берет ее на руки и кружит. Видно, что не хочет отпускать.
— Дмитрий с позывным «Филин» очень гордится своим ребенком. С трех лет она занимается танцами, сейчас — вокалом, шьёт и вяжет, хорошо учится. И, конечно, скучает безумно, — рассказывают корреспонденту КП-Иркутск в региональном отделение Народного фронта в Иркутской области.
Мужчина отправился «за ленточку» во время частичной мобилизации, вслед за братом. Сейчас служит командиром роты управления полка. В Иркутск приехал на день лишь с одной целью — порадовать и удивить своего ребенка.