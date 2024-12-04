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Детей незаконно вывозят в иностранные государства из Хабаровского края

Делом заинтересовался Александр Бастрыкин.

Источник: Комсомольская правда

Александру Бастрыкину доложат о противоправном вывозе детей в иностранные государства. Сообщения поступили из разных регионов страны, в том числе — из Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Ситуация обсуждалась в программе одного из федеральных телеканалов. Отмечалось, что в некоторых регионах страны сейчас продолжают работать некоммерческие организации, которые занимаются продажей и перевозкой детей за рубеж. Следственными органами информация проверяется.

«Глава ведомства дал поручение руководству следственных управлений СК России в Приморском крае, Волгоградской, Курской, Иркутской, Свердловской областях, республиках Коми и Крым, Пермском и Хабаровском краях представить доклады по озвученной проблеме и о мерах процессуального реагирования», — рассказали в СК РФ.

Пока подробностей произошедшего нет, в СК Хабаровского края проводят проверку.

СК