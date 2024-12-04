Детей незаконно вывозят в иностранные государства из Хабаровского края

Ситуация обсуждалась в программе одного из федеральных телеканалов. Отмечалось, что в некоторых регионах страны сейчас продолжают работать некоммерческие организации, которые занимаются продажей и перевозкой детей за рубеж. Следственными органами информация проверяется.