Мужчина в автобусе плюнул в женщину за снятую куртку, посчитав это развратом

«В тот день, когда я села в автобус, на улице было тепло. Я была в футболке, джинсах и куртке. В автобусе стало жарко, и я сняла куртку. Перед выходом я начала её надевать обратно, и именно тогда этот человек начал ругаться. Он обвинил меня в том, что я якобы раздеваюсь, и оскорбил меня. Я была в шоке», — отметила женщина.