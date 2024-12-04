Мужчина в автобусе плюнул в женщину за снятую куртку, посчитав это развратом

Репортаж об этом показал телеканал «Миллий ТВ».
Как всё произошло?
По словам пострадавшей, всё началось с обычной ситуации.
«В тот день, когда я села в автобус, на улице было тепло. Я была в футболке, джинсах и куртке. В автобусе стало жарко, и я сняла куртку. Перед выходом я начала её надевать обратно, и именно тогда этот человек начал ругаться. Он обвинил меня в том, что я якобы раздеваюсь, и оскорбил меня. Я была в шоке», — отметила женщина.
Женщина попыталась объяснить, что её действия были продиктованы исключительно комфортом, однако мужчина не только продолжил высказывать обвинения, но и перешёл к агрессии.
«На видео видно, что он говорит, будто я раздеваюсь. На мне была обычная одежда, ничего вызывающего. Этот человек просто искал повод для конфликта», — рассказала пострадавшая.
Что сказал мужчина?
На суде мужчина попытался оправдаться.
«Когда меня спросили, действительно ли я плюнул ей в лицо, я ответил: нет. Возможно, сказанное мной на видео искажено. Я извинился в тот же день», — сказал он.
Однако его поведение, зафиксированное на видео, стало весомым доказательством в деле.
Решение суда
Суд по уголовным делам Учтепинского района признал мужчину виновным в правонарушении, предусмотренном статьёй 183 Административного кодекса (мелкое хулиганство). Ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на десять суток.
Этот случай поднимает важный вопрос о культуре поведения в общественном транспорте. Никто не имеет права агрессивно вмешиваться в личное пространство другого человека, навязывать свои нормы или унижать других. Закон в данном случае сработал в защиту пострадавшей, но важно, чтобы подобные ситуации не повторялись.