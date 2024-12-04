В Крыму создадут государственный академический оркестр

«Долгое время оркестр имени Шендерева существовал на базе Симферопольской администрации и держался, в основном, на энтузиазме его руководителя Валентина Лобанова, который старался всех убедить в необходимости работы такого оркестра. В этом году принято решение перевести его на республиканский уровень», — отметил Цеков.