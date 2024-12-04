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В Крыму создадут государственный академический оркестр

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек — РИА Новости Крым. В Крыму создадут государственный академический оркестр русских народных инструментов имени Шендерева. В региональном бюджете на эти цели запланировано 38 миллионов рублей. Об этом со ссылкой на первого зампредседателя Сергея Цекова сообщает Telegram-канал Госсовета Крыма.

Источник: РИА "Новости"

«Долгое время оркестр имени Шендерева существовал на базе Симферопольской администрации и держался, в основном, на энтузиазме его руководителя Валентина Лобанова, который старался всех убедить в необходимости работы такого оркестра. В этом году принято решение перевести его на республиканский уровень», — отметил Цеков.

По его словам, крымскому оркестру необходимо оказывать всестороннюю поддержку, что в будущем может сделать его одним из самых видных музыкальных коллективов в стране.

В бюджете Крыма на создание оркестра запланировано 38 миллионов рублей. Решение о создании коллектива инициировали крымчане.

музыка