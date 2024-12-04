В Крыму создадут государственный академический оркестр

«Долгое время оркестр имени Шендерева существовал на базе Симферопольской администрации и держался, в основном, на энтузиазме его руководителя Валентина Лобанова, который старался всех убедить в необходимости работы такого оркестра. В этом году принято решение перевести его на республиканский уровень», — отметил Цеков.
По его словам, крымскому оркестру необходимо оказывать всестороннюю поддержку, что в будущем может сделать его одним из самых видных музыкальных коллективов в стране.
В бюджете Крыма на создание оркестра запланировано 38 миллионов рублей. Решение о создании коллектива инициировали крымчане.