«Парту Героя» в Хабаровском районе посвятили освободителю КНР

В школе села Малышево Хабаровского района края присоединились к всероссийской патриотической акции «Парта Героя» и посвятили памятный ученический стол участнику Великой Отечественной войны Александру Ивановичу Воронцову. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в торжественной церемонии приняли участие региональные и муниципальные депутаты, ветераны, а также коллектив и учащиеся учебного заведения.
— Мы помним наших героев, гордимся ими, помним события, которые происходили в Великую Отечественную войну, и сегодня мы чувствуем связь времен. Дело не в парте, а в памяти, которую эта парта несет. Очень важно, чтобы эту память, эту историю передавали тем ребятам, которые будут приходить в учебное заведение, — сказала глава Малышевского сельского поселения Татьяна Сидоренко. Александр Иванович Воронцов родился в 1920 в городе Ржев, в ряды Красной Армии был призван в 1938 году. По воспоминаниям героя, сам он мечтал стать лётчиком, но у медицинской призывной комиссии было своё мнение на этот счёт: «Вам, товарищ Воронцов, с вашим ростом и здоровьем — прямая дорога в морской флот». Так его и направили служить на Тихий океан во Владивосток.
Сначала Александр Иванович служил на морском охотнике «К-47», а в 1941 году был переведён во второй дивизион подводных лодок. Пройдя через всю войну, успел поучаствовать ветеран и в освобождении КНР от японских милитаристов — во время боевых действий он был командиром торпедного отделения подводной лодки.
Война для него закончилась в 1948 году, когда выводили всех военных Советской Армии из Китая. За мужество, отвагу и преданность воинскому долгу Александр Воронцов был награждён орденами и медалями. После демобилизации работал в малышевском РЭБ флота нормировщиком, начальником отдела труда и зарплаты, а в 1975 году он был избран председателем сельсовета села Малышево и провёл на этом посту до 1980 года.
Напомним, что «Парта Героя» — ученический стол с размещённой на нём информацией о заслуженном человеке, герое, имеющем непосредственное отношение к школе и вошедшем в историю отечества или являющемся героем нашего времени, его фотографией, биографией и героическим путём. Патриотический проект реализуется в России с 2020 года.