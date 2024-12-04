«Парту Героя» в Хабаровском районе посвятили освободителю КНР

— Мы помним наших героев, гордимся ими, помним события, которые происходили в Великую Отечественную войну, и сегодня мы чувствуем связь времен. Дело не в парте, а в памяти, которую эта парта несет. Очень важно, чтобы эту память, эту историю передавали тем ребятам, которые будут приходить в учебное заведение, — сказала глава Малышевского сельского поселения Татьяна Сидоренко. Александр Иванович Воронцов родился в 1920 в городе Ржев, в ряды Красной Армии был призван в 1938 году. По воспоминаниям героя, сам он мечтал стать лётчиком, но у медицинской призывной комиссии было своё мнение на этот счёт: «Вам, товарищ Воронцов, с вашим ростом и здоровьем — прямая дорога в морской флот». Так его и направили служить на Тихий океан во Владивосток.