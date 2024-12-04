ИБ-эксперт Смилянец: задержание Wazawaka — это подарок силовиков России для США

Wazawaka — далеко не самый скрытный хакер. Он охотно давал иностранным СМИ интервью до объявления в международный розыск и еще охотнее шел на контакт с прессой после. В многочисленных беседах с журналистами Матвеев опровергал свое участие в управлении группировками Hive и LockBit, но, впрочем, и не отрицал свою связь с ними. Вместе с тем он открыто заявлял, что стоял у истоков проекта Babuk и хакерского форума RAMP.