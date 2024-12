ИБ-эксперт Смилянец: задержание Wazawaka — это подарок силовиков России для США

ФБР, известный в сфере кибербезопасности американский журналист-расследователь Брайан Кребс и другие источники связывают Wazawaka c такими группировками хакеров-вымогателей, как LockBit, DarkSide, Babuk и Hive. На их счету сотни крупных атак. Среди жертв — крупнейший в мире банк Industrial and Commercial Bank of China, связанная со SpaceX компания Maximum Industries и трубопроводная фирма Colonial Pipeline, из-за атаки на которую в США было объявлено чрезвычайное положение.