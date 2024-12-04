Врач Шаповалова: с 2020 года число людей с тревогой и депрессией выросло на 25%

— И да, и нет. С одной стороны, согласно статистике, тревога и депрессия чаще всего встречаются у молодежи и молодых взрослых, особенно в возрастной группе от 18 до 29 лет. Подростки и молодые люди также находятся в группе риска из-за социальных, образовательных и экономических факторов. У подростков (12−17 лет) уровень тревожных и депрессивных расстройств так же высок, что связано с изменениями в гормональной регуляции, социальным давлением и воздействием социальных сетей. Однако тревога и депрессия могут проявляться в любом возрасте, включая пожилых людей, особенно при наличии хронических заболеваний или изоляции.