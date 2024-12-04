В Омске ищут перевозчиков на новый автобусный маршрут

На маршрут № 17 от железнодорожного вокзала до поселка Магистральный планируется выставить13 автобусов среднего класса в будни и 6 в выходные. На маршрут № 88 «Остановка “По требованию” — поселок Чукреевка» — 2 автобуса среднего класса, один из которых будет ездить только по выходным.