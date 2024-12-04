В Омске ищут перевозчиков на новый автобусный маршрут

С января в Омске планируется запустить новый автобусный маршрут № 41. Он свяжет поселок Солнечный и поселок Светлый. Планируется, что автобус начнет курсировать с 1 января, тариф будет регулируемым.
Соответствующая заявка на поиск поставщика на выполнение регулярных перевозок пассажиров размещена мэрией на сайте Госзакупок. Он должен выставить на маршрут по три автобуса среднего и большого класса. Транспорт должен быть оснащен приспособлениями для перевозки пассажиров с ограничениями здоровья и валидаторами.
Кроме этой закупки, на сайте администрацией Омска размещены также несколько заявок на осуществление пассажирских перевозок по уже действующим муниципальным маршрутам.
Так, приглашаются перевозчик на маршрут № 16 «Трикотажная фабрика— поселок Рыбачий». В рабочие дни должен выставить на маршрут два автобуса среднего класса и один — в выходные.
На маршрут № 17 от железнодорожного вокзала до поселка Магистральный планируется выставить13 автобусов среднего класса в будни и 6 в выходные. На маршрут № 88 «Остановка “По требованию” — поселок Чукреевка» — 2 автобуса среднего класса, один из которых будет ездить только по выходным.
На маршрут № 17 «Железнодорожный вокзал—поселок Магистральный» — 13 автобусов среднего класса в будни и 6 в выходные.
Заявки по этим маршрутам объединены в один лот, цена контракта составляет 5 178 736.
Также на сайте размещены заявки на осуществление перевозок по автобусным маршрутам № 22, 24 № 1 и другим.