В Калининграде 9 декабря перекроют часть Гвардейского проспекта

В понедельник, 9 декабря, в Калининграде перекроют движение транспорта по Гвардейскому проспекту и прилегающим улицам. Об этом сообщается в телеграм-канале городской администрации.
Ограничения вводят из-за торжественной церемонии возложения цветов и венков к братской могиле 1200 воинам-гвардейцам в честь Дня Героев Отечества.
С 8:30 до 10:00 автомобилистов не пустят:
по Гвардейскому проспекту на участке от улицы Румянцева до Театральной; по улице Румянцева на участке от Галицкого до Донского.
Автобус № 4 пойдёт по Советскому проспекту, через площадь Победы, Ленинский и Московский проспекты, улицу Буткова и далее по существующему маршруту. В обратном направлении — по Московскому проспекту с разворотом в районе Октябрьской, через Ленинский проспект, площадь Победы, Советский проспект и далее по существующей схеме движения.
Автобусы № 72, 75 и троллейбус № 2 пустят по улице Театральной, Ленинскому и Московскому проспектам. В обратном направлении транспорт пойдёт по тому же маршруту. Автобус № 33 отправят по Ленинскому и Московскому проспектам и далее согласно существующей схеме движения. В обратном направлении пустят по тому же маршруту. Водителям рекомендуют объезжать закрытые участки дорог по Ленинскому проспекту и улице Театральной.