В Калининграде 9 декабря перекроют часть Гвардейского проспекта

Автобусы № 72, 75 и троллейбус № 2 пустят по улице Театральной, Ленинскому и Московскому проспектам. В обратном направлении транспорт пойдёт по тому же маршруту. Автобус № 33 отправят по Ленинскому и Московскому проспектам и далее согласно существующей схеме движения. В обратном направлении пустят по тому же маршруту. Водителям рекомендуют объезжать закрытые участки дорог по Ленинскому проспекту и улице Театральной.