Белорецк простился с павшим в ходе спецоперации 27-летним Александром Булыгиным

Александр Булыгин, как рассказывают земляки, воспитывался в хорошей семье, был отличным другом, отлично учился в школе и мечтал стать юристом. По словам близких, он был искренним, доброжелательным, открытым и справедливым человеком, который с детства заботился о маме, рано начал трудиться, а на школьных каникулах подрабатывал на оптовой базе и на пилораме.