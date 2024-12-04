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Белорецк простился с павшим в ходе спецоперации 27-летним Александром Булыгиным

В Башкирии простились с погибшим в СВО 27-летним добровольцем.

Источник: Комсомольская правда

В башкирском городе Белорецк прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции Александром Булыгиным. Об этом рассказала пресс-служба администрации Белорецкого района.

Александр Вячеславович родился и вырос в Белорецке. Учился в школах № 1 и № 16. После учебы начал работать на Белорецком металлургическом комбинате, а затем вахтовиком. До отъезда в зону СВО трудился в канатном цехе БМК. В минувшем апреле отправился добровольцем в зону проведения спецоперации.

Александр Булыгин, как рассказывают земляки, воспитывался в хорошей семье, был отличным другом, отлично учился в школе и мечтал стать юристом. По словам близких, он был искренним, доброжелательным, открытым и справедливым человеком, который с детства заботился о маме, рано начал трудиться, а на школьных каникулах подрабатывал на оптовой базе и на пилораме.

Молодого человека не стало этим летом. Ему было 27 лет.

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