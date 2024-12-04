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МОК намерен и далее допускать белорусов на Олимпиаду в нейтральном статусе

МОК сказал, что и далее будет допускать белорусов на международные соревнования в нейтральном статусе.

Источник: Комсомольская правда

МОК намерен и далее допускать белорусов на Олимпиаду в нейтральном статусе. Об этом рассказал директор Международного олимпийского комитета по коммуникациям Марк Адамс, передает Sputnik.by.

По его словам, МОК и далее планирует допускать на международные соревнования, в том числе Олимпийские игры, белорусских и российских спортсменов в нейтральном статусе.

— Вы видели политику, которая привела к тому, что на Олимпиаде в Париже выступали нейтральные спортсмены из России и Беларуси.

Адамс уточнил, что подобная практика, касающаяся нейтрального статуса, будет продолжена и далее.

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