МОК намерен и далее допускать белорусов на Олимпиаду в нейтральном статусе. Об этом рассказал директор Международного олимпийского комитета по коммуникациям Марк Адамс, передает Sputnik.by.
По его словам, МОК и далее планирует допускать на международные соревнования, в том числе Олимпийские игры, белорусских и российских спортсменов в нейтральном статусе.
— Вы видели политику, которая привела к тому, что на Олимпиаде в Париже выступали нейтральные спортсмены из России и Беларуси.
Адамс уточнил, что подобная практика, касающаяся нейтрального статуса, будет продолжена и далее.
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