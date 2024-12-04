Бастрыкин поручил провести проверку после эфира о волгоградской семье

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета России, председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Волгоградской области Василию Семенову провести проверку и представить доклад по факту противоправных действий мужчины в отношении бывшей жены и несовершеннолетних детей.
Ранее на федеральном канале обсуждалась критическая ситуация в семье из Волгоградской области, где супруги вынуждены проживать вместе. Мужчина, несмотря на развод, оскорбляет и применяет насилие в отношении бывшей жены и детей, с которыми живет в одном доме.