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Бастрыкин поручил провести проверку после эфира о волгоградской семье

Информация о постоянных оскорблениях, угрозах и насилии со стороны мужчины в отношении бывшей жены и детей не так давно обсуждалась в телепередаче на федеральном канале.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета России, председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Волгоградской области Василию Семенову провести проверку и представить доклад по факту противоправных действий мужчины в отношении бывшей жены и несовершеннолетних детей.

Ранее на федеральном канале обсуждалась критическая ситуация в семье из Волгоградской области, где супруги вынуждены проживать вместе. Мужчина, несмотря на развод, оскорбляет и применяет насилие в отношении бывшей жены и детей, с которыми живет в одном доме.

СК