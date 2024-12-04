До 15 декабря продлится ремонт трамвайных путей в Челябинске

Планировалось завершить все работы и убрать ограничения до конца ноября, но в итоге всё затянулось. Как стало известно из распоряжения от Андрея Ксензова, продлится ремонт трамвайных путей ещё почти две недели — до 15 числа. Таким образом, ограничения на передвижение общественного транспорта продолжат действовать до конца отведённого срока. Напомним, что в объезд перекрёста улицы Рождественского и проспекта Ленина уже ходят троллейбус № 10 и автобусы № 19, 32, 91, 123, 125, 128, 129 и 172. Изменился также маршрут движения трамвая № 22 — сейчас он движется от улицы Чичерина до ЧТЗ.