Белоруска Арина Соболенко заработала 30 миллионов долларов призовых за карьеру

Сообщается, что за 2024 год белорусская теннисистка заработала 9 729 260 долларов. Второй показатель по призовым за год оказался у американки Кори Гауфф. Речь идет про 9 353 847 долларов. Третьей стала польская теннисистка Ига Свентек с 8 550 693 долларов призовых. Согласно данным WTA, за свою карьеру Соболенко смогла заработать 30 106 823 долларов призовых.