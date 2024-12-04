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Белоруска Арина Соболенко заработала 30 миллионов долларов призовых за карьеру

Белорусская теннисистка Соболенко смогла заработать 9,7 миллиона долларов за 2024 год.

Источник: Комсомольская правда

Первая ракетка мира, белоруска Арина Соболенко заработала 30 миллионов долларов призовых за карьеру. Такие данные приводит официальный сайт Женской теннисной ассоциации.

Сообщается, что за 2024 год белорусская теннисистка заработала 9 729 260 долларов. Второй показатель по призовым за год оказался у американки Кори Гауфф. Речь идет про 9 353 847 долларов. Третьей стала польская теннисистка Ига Свентек с 8 550 693 долларов призовых. Согласно данным WTA, за свою карьеру Соболенко смогла заработать 30 106 823 долларов призовых.

Мы писали, что Арина Соболенко вспомнила об умершем отце трогательными словами: «Я так сильно скучаю по тебе, папа».

Ранее главная конкурентка белоруски Соболенко сдала положительный допинг-тест.

Тем временем белорусская теннисистка Азаренко призналась, что ее сын не хочет обниматься с ней перед сверстниками: «Мы все еще родственники или…?».