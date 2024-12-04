Первая ракетка мира, белоруска Арина Соболенко заработала 30 миллионов долларов призовых за карьеру. Такие данные приводит официальный сайт Женской теннисной ассоциации.
Сообщается, что за 2024 год белорусская теннисистка заработала 9 729 260 долларов. Второй показатель по призовым за год оказался у американки Кори Гауфф. Речь идет про 9 353 847 долларов. Третьей стала польская теннисистка Ига Свентек с 8 550 693 долларов призовых. Согласно данным WTA, за свою карьеру Соболенко смогла заработать 30 106 823 долларов призовых.
Мы писали, что Арина Соболенко вспомнила об умершем отце трогательными словами: «Я так сильно скучаю по тебе, папа».
Ранее главная конкурентка белоруски Соболенко сдала положительный допинг-тест.
Тем временем белорусская теннисистка Азаренко призналась, что ее сын не хочет обниматься с ней перед сверстниками: «Мы все еще родственники или…?».