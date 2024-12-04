Городской форум молодежи пройдет в Иркутске 5 и 6 декабря

В Иркутске в восьмой раз пройдет городской форум молодежи. Как сообщили КП-Иркутск в администрации областного центра, мероприятие состоится 5 и 6 декабря 2024, главной темой станет «Создание условий для молодежи».
— Это уникальная платформа для активных и неравнодушных молодых людей, готовых обсуждать проблемы и предлагать решения для улучшения качества жизни городе и регионе. Итогом станет разработка единой концепции благоустройства молодежно-патриотического пространства, включающего территорию перед Домом молодежи, возле Дворца бракосочетания, Усадьбы В. П. Сукачева, танка «Иркутский комсомолец», а также площади Конституции, — рассказал начальник отдела по молодежной политике мэрии Илья Токарев.
Основной целевой аудиторией являются школьники, студенты и работающая молодежь. Они встретятся с представителями органов власти, послушают лекции от ведущих спикеров по различным направлениям. Кстати, также состоится грантовый конкурс. Призовой фонд в размере 350 тысяч рублей уйдет на реализацию проектов по социальному развитию города.