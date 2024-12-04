К новогодним праздникам в самарских парках появятся 10 елочных комплексов

«Если раньше МАУ “Парки Самары” доставляли елки из лесничеств, то теперь закупили искусственные. Это экологично и не менее нарядно. Искусственные елки хороши еще тем, что их можно использовать на протяжении нескольких лет, поддерживая достойный вид — бережно относясь к каждой ветке, к каждому элементу крепления, — рассказал начальник отдела по организации культурно-массовых мероприятий МАУ “Парки Самары” Алексей Пецин. — Кроме того, традиционно иллюминацией и игрушками украсим и хвойные деревья, естественно растущие на территориях парков».