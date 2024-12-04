Незаконные гаражи и рекламные конструкции сносят во Владивостоке: три десятка за неделю

32 незаконных объекта вывезли с улиц Владивостока за прошедшую неделю. Их общая площадь составила свыше 200 кв. метров. Работы по демонтажу и вывозу незаконных объектов в ежедневном режиме проводит муниципальное предприятие «Содержание городских территорий» («СГТ»), сообщает ИА PrimaMedia.
Как отмечают в пресс-службе мэрии, информация о незаконных гаражах, шлагбаумах, павильонах, рекламных конструкциях и даже железобетонных блоках поступает регулярно. Решение о демонтаже по этим и другим объектам принимает городская комиссия.
Так, за минувшую неделю под снос пошли 10 гаражей на Шошина, 5−9, Марченко, 38, и пост охраны на Тобольской, 10.
«Чаще всего гаражи и павильоны убираем с помощью крана. Это получается быстро и мобильно. Но есть и такие адреса, где невозможно организовать проезд спецтранспорта. В этом случае приходится вручную разбирать и вывозить незаконное строение», — рассказали на муниципальном предприятии.
На прошлой неделе стало в городе меньше и незаконной рекламы. Рекламные конструкции и баннеры площадью от 0,5 до 4 кв. метров сняли с фасадов на Военном шоссе, 34, Постышева, 33, Маковского, 208, Пятнадцатой, 1д и Океанском проспекте, 135.
«Помимо крупных объектов, специалисты “Содержания городских территорий” также вывозят с улиц металлические ограждения, шлагбаумы, железобетонные блоки, которые самовольно устанавливают жители. Чаще всего о таких конструкциях и необходимости их уборки сообщают жильцы ближайших домов, направляя обращения в администрацию города или бот в Telegram (18+)», — подчеркивают в пресс-службе мэрии.
Демонтажные работы сопровождаются и уборкой мусора, возникшего в их ходе. За неделю сотрудники предприятия вывезли с улиц Владивостока 17 машин строительного мусора и 194 автомобильных покрышки.