Незаконные гаражи и рекламные конструкции сносят во Владивостоке: три десятка за неделю

«Чаще всего гаражи и павильоны убираем с помощью крана. Это получается быстро и мобильно. Но есть и такие адреса, где невозможно организовать проезд спецтранспорта. В этом случае приходится вручную разбирать и вывозить незаконное строение», — рассказали на муниципальном предприятии.