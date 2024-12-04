Топ-5 новостей в Молдове 4 декабря

1.Кого-то ждёт разочарование: До конца недели жители Молдовы узнают размер начисленной им компенсации за энергоресурсы.
2. Пушкин в Кишиневе развлекался, как мог: Почему стихотворение «Узник» великого поэта — шуточное, а не гимн свободе.
3. Какая-то фальшивая зима: В Молдове морозно и мрачно, а снега нет.
4. Рождественская ярмарка в центре Кишинева — дорого и сердито: Плацинды — по 50 леев, аттракционы — 120 леев, полчаса на коньках — 150 леев, Мош Крэчун — в порядке очереди по расписанию.
5. Тариф на газ в Молдове может подняться до 20 леев за куб.