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Топ-5 новостей в Молдове 4 декабря

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро среды, 4 декабря 2024 года.

Сейчас в Ричмонде: -4° 0 м/с 68% 767 мм рт. ст. +2°
Источник: Комсомольская правда

1.Кого-то ждёт разочарование: До конца недели жители Молдовы узнают размер начисленной им компенсации за энергоресурсы.

2. Пушкин в Кишиневе развлекался, как мог: Почему стихотворение «Узник» великого поэта — шуточное, а не гимн свободе.

3. Какая-то фальшивая зима: В Молдове морозно и мрачно, а снега нет.

4. Рождественская ярмарка в центре Кишинева — дорого и сердито: Плацинды — по 50 леев, аттракционы — 120 леев, полчаса на коньках — 150 леев, Мош Крэчун — в порядке очереди по расписанию.

5. Тариф на газ в Молдове может подняться до 20 леев за куб.

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