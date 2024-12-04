Новое оборудование установят на Нижегородской станции аэрации в 2025 году, сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в соцсетях.
Сейчас станцию модернизируют, и в рамках этих работ обновят оборудование. В частности, дополнительно смонтируют полимерные укрытия для подводящих и отводящих каналов, по которым передаются стоки — несколько сооружений, которые не попали в первый этап проекта реконструкции станции.
Также в технологическую схему включат 4 установки фильтрации воздуха для чистоты на площадке станции и за её пределами. Мера позволит решить вопрос с локальным появлением запаха в Нижегородском районе.
«Рассчитываем за счёт этих мероприятий сократить до минимума количество попадающих в окружающую среду веществ, сопутствующих технологическому процессу очистки стоков», — отметил мэр.
Напомним, что существующая технология очистки стоков на станции аэрации за более чем 50 лет сильно устарела, а уже к сентябрю 2022 года износ ооборудования достигал 80%, что и повлияло на начала модернизации.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал модернизацию станции аэрации.