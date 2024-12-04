В Самарской кирхе пройдет концерт «Свет Рождества»

Время ожидания Рождества — Адвента — в Самарской кирхе поистине волшебное. Празднично украшенный зал, еловый венок со свечами… и, конечно же, рождественская музыка. Мария Резник в своей программе обращается к произведениям композиторов разных эпох и стран, многие произведения непосредственно посвящены тематике радостного зимнего праздника.